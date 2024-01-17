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الرياضة

صادي: “علينا التدارك بتحقيق الفوز أمام بوركينا فاسو”

بقلم كريم تيغرمت
صادي: “علينا التدارك بتحقيق الفوز أمام بوركينا فاسو”
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شدد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، على ظرورة تحقيق المنتخب الوطني، للفوز في مباراته المقبلة أمام بوركينا فاسو، لتدراك تعثره أمام انغولا.

وصرح وليد صادي، لـ(و.أ.ج): “يجب علينا الآن طي صفحة أنغولا التي أصبحت حاليا جزء من الماضي”.

كما أضاف رئيس “الفاف”: “علينا التطلع إلى المباراة المهمة أمام بوركينان فاسو، لتدراك الأمر من خلال تحقيق الفوز”.

وتابع وليد صادي: “أنا مقتنع بأن اللاعبين سيكونون قادرين على رد الاعتبار، فالتعثر في بداية المنافسة يمكن أن يحدث لأي منتخب”.

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