صادي: “علينا التدارك بتحقيق الفوز أمام بوركينا فاسو”

شدد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، على ظرورة تحقيق المنتخب الوطني، للفوز في مباراته المقبلة أمام بوركينا فاسو، لتدراك تعثره أمام انغولا.

وصرح وليد صادي، لـ(و.أ.ج): “يجب علينا الآن طي صفحة أنغولا التي أصبحت حاليا جزء من الماضي”.

كما أضاف رئيس “الفاف”: “علينا التطلع إلى المباراة المهمة أمام بوركينان فاسو، لتدراك الأمر من خلال تحقيق الفوز”.

وتابع وليد صادي: “أنا مقتنع بأن اللاعبين سيكونون قادرين على رد الاعتبار، فالتعثر في بداية المنافسة يمكن أن يحدث لأي منتخب”.