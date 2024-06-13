صادي في تونس للتباحث بشأن إمكانية عودة بطولة شمال إفريقيا للأندية

تنقل رئيس الإتحادية الجزائرية “الفاف”، وليد صادي، اليوم الخميس، إلى تونس، للمشاركة في إجتماع اللجنة التنفيذية، لإتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم.

وحسب ما كشفه موقع “الفاف، اليوم الخميس، فإن الرئيس صادي، سيشارك اليوم، وغدا الجمعة، في إجتماع اللجنة التنفيذية لـ”لوناف”، لدراسة المسائل المالية للهيئة.

وأوضح ذات البيان، أن اللجنة التنفيذية للوناف، ستناقش منافسات إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، وخاصة القيام بإعداد مشروع جديد بخصوص عودة بطولة شمال إفريقيا للأندية.