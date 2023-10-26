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الرياضة

صادي في محادثات مع عدلي و أوليز و شرقي

بقلم فيصل زيان بوزيان
صادي في محادثات مع عدلي و أوليز و شرقي
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كشفت مصادر إعلامية، عن عزم رئيس الفاف وليد صادي، على العمل لإقناع اللاعبين ياسين عدلي، ومايكل أوليز، وريان شرقي لتمثيل المنتخب الوطني.

وحسب ما كشفه الصحفي الجزائري يوغورطة إيبرسيين، فإن رئيس الفاف وليد صادي تواصل مع الثلاثي لاعب ليون ريان شرقي ولاعب كريستال بالاص مايكل أوليز بالإضافة للاعب ميلان ياسين عدلي تحسبا لتغيير جنسيتهم الرياضية وتمثيل المنتخب الوطني في قادم الإستحقاقات.

وأوضح المصدر، أن الثلاثي أبدى رغبة في الإلتحاق بكتيبة بلماضي، خاصة مايكل أوليز، الذي إقتنع بفكرة صعوبة تمثيله المنتخب الفرنسي أو الإنجليزي، ولكن الإتحادية النيجيرية دخلت الخط وتحاول خطفه من الجزائر.

كما أكد ذات المصدر، أن رئيس الفاف صادي، سيبرمج في الأيام القليلة القادمة لقاءات مع اللاعبين الثلاثة لمناقشة موضوع تمثيلهم المنتخب الوطني.

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