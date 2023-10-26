صادي في محادثات مع عدلي و أوليز و شرقي
كشفت مصادر إعلامية، عن عزم رئيس الفاف وليد صادي، على العمل لإقناع اللاعبين ياسين عدلي، ومايكل أوليز، وريان شرقي لتمثيل المنتخب الوطني.
وحسب ما كشفه الصحفي الجزائري يوغورطة إيبرسيين، فإن رئيس الفاف وليد صادي تواصل مع الثلاثي لاعب ليون ريان شرقي ولاعب كريستال بالاص مايكل أوليز بالإضافة للاعب ميلان ياسين عدلي تحسبا لتغيير جنسيتهم الرياضية وتمثيل المنتخب الوطني في قادم الإستحقاقات.
وأوضح المصدر، أن الثلاثي أبدى رغبة في الإلتحاق بكتيبة بلماضي، خاصة مايكل أوليز، الذي إقتنع بفكرة صعوبة تمثيله المنتخب الفرنسي أو الإنجليزي، ولكن الإتحادية النيجيرية دخلت الخط وتحاول خطفه من الجزائر.
كما أكد ذات المصدر، أن رئيس الفاف صادي، سيبرمج في الأيام القليلة القادمة لقاءات مع اللاعبين الثلاثة لمناقشة موضوع تمثيلهم المنتخب الوطني.
🚨 Jamais deux sans trois 🇩🇿
Rayan Cherki sera lui aussi contacté par le président de la Fédération walid Sadi prochainement 🔥#TeamDZ pic.twitter.com/sj6HtCTtmM
— JUG IBER (@IbersieneJugur2) October 25, 2023
🚨 Chose promise chose due !
OLISE est une priorité pour la Fédération Algérienne 🇩🇿
Selon mes sources un proche du joueur a fait savoir que le joueur désire représenter la sélection algérienne après avoir compris qu’il n’aura peut-être pas sa chance en sélection française et… pic.twitter.com/tCkr31MZYD
— JUG IBER (@IbersieneJugur2) October 25, 2023
Après OLISE, la fédération à sa tête le président Walid Sadi compte s’entretenir prochainement avec le milieu du terrain Adli 🇩🇿#TeamDZ pic.twitter.com/ud3id8hCEw
— JUG IBER (@IbersieneJugur2) October 25, 2023