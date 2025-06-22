صادي في ميامي للمشاركة في القمة التنفيذية لـ “الفيفا”

حلّ رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، بمدينة ميامي، بالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المشاركة في القمة التنفيذية للفيفا 2025.

وتنطلق اليوم الأحد، القمة التنفيذية لـ”الفيفا” 2025، بميامي. وتتواصل فعالياتها غدا الاثنين، وفقا لبيان نشرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

كما أوضحت “الفاف” أن الرئيس وليد صادي، يتواجد منذ اليوم الأحد، بميامي، رفقة رفقة الأمين العام، نذير بوزناد.