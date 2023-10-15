صادي: “قرعة الكان أوقعتنا في مجموعة مفخخة”

اعتبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، بأن قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، أوقعت المنتخب الوطني في مجموعة مفخخة.

وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، قال صادي: “لقد أوقعتنا قرعة “الكان”، في مجموعة مفخخة”.

كما أضاف: “كل الفرق ستحضر حتما للموعد القاري، ومن جهتنا سنخوض مشوارنا مباراة بمباراة، والتي ستكون بمثابة ثلاثة نهائيات في الدور الأول”.

وأردف رئيس “الفاف”: “سنعمل على تفادي أخطاء الماضي، مثلما كان الوضع في كان 2022 بالكاميرون”.

وتابع وليد صادي: “لا يوجد منتخب سهل، علينا التركيز في كل مباراة، ونتذكر مباراتنا أمام سيراليون في الجولة الأولى من الطبعة الماضية لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون”.

يذكر أن قرعة كان 2023، أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من بوركينا فاسو، أنغولا، وموريتانيا.