صادي: “لا توجد أي قضية بين جمال بلماضي والاتحادية”

ردّ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عن الشائعات التي تم تداولها بخصوص الناخب الوطني السابق جمال بلماضي.

وأكد وليد صادي، في هذا الخصوص، خلال زيارته لولاية بسكرة: “لا توجد أي قضية متعلقة بجمال بلماضي”.

كما أضاف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم: “لم نتلقى أي مراسلة بخصوصه قضية من جمال بلماضي، ضد الاتحادية”.

ويأتي هذا الرد من رئيس “الفاف” وليد صادي، ليضع حدا للشائعات التي تحدثت عن تقديم الناخب السابق جمال بلماضي، شكوى لدى “الفيفا” ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.