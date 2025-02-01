صادي: “لا يجب أن ننسى أننا غادرنا الدور الأول لـ “الكان” في مناسبتين متتاليتين”

وصف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، مجموعة “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بـ “المتكافئة”.

وأسفرت قرعة الـ”كان” المقرر انطلاقه يوم الـ 21 ديسمبر 2025 وإلى غاية الـ 18 جانفي 2026. عن وقوع المنتخب الوطني، في المجموعة الخامسة، رفقة كل من بوركينافاسو، غينيا الاستوائية والسودان.

وعن نتائج القرعة، قال رئيس الفاف: “مجموعة “الخضر” في كأس أمم إفريقيا متكافئة، وكرة القدم الإفريقية تطوّرت كثيرا، ولم يعد هناك فريق صغير”.

قبل أن يستدرك صادي، في تصريحات عقب اختتام الجمعية العامة للفاف: “لا يجب أن ننسى، بأننا لم نبلغ الدور الثاني للمحفل القاري في مناسبتين متتاليتين، وعليه، يجب أن نعمل بهدوء ونعبر إلى الدور المقبل، ونلعب بعدها مباراة بمباراة”.

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