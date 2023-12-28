أبدى وليد صادي رئيس الفاف سعادته الكبيرة بنجاح دورة “كاف برو” لاول مرة في الجزائر التي وصفها بـ “المكسب الكبير”.

وقال وليد صادي في تصريح للقناة الرسمية لـ “الفاف” على اليوتوب “الحمد لله، الجزائر لديها مكسب جديد، و هو الكاف برو، كما هو إضافة إلى الأندية و المنتخبات الوطنية، عندما تشاهد حضور المدربين، تتأكد أن الجزائر تملك طاقات”.

كما أضاف صادي “لدينا شرف كبير بتنظيم أول تربص كاف برو في الجزائر، و الثالث في القارة الإفريقية، وعد مني و حققته لما تنقلت إلى اللاعبين الدوليين المتربصين في الكاف أ”

وختم رئيس الفاف “الحمد كان حاضرا و حققت كما وعدت، جسر التواصل مثمر بين الدول الشقيقة و نسير مع ديناميكية الدولة الجزائر، كما رحبت بالمدربين التونسيين و الموريتانيين”.

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