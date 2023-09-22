صادي: “لدينا نية لتغيير الأمين العام للفاف”

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الجمعة، عن تفكيره في تغيير الأمين العام للفاف، منير دبيشي.

وقال صادي، خلال تصريحاته التي خص بها الإذاعة الوطنية: “الأمين العام عانى من ضغط كبير، خاصة في فترة تسييره “الفاف” خلفا للرئيس السابق”.

كما أضاف الرئيس الجديد للفاف: “لدينا نية تغيير الأمين العام للفاف، لكن لحد الآن لم نتخذ بعد القرار الأخير”.

وتابع وليد صادي: “سنقوم بمناقشة هذا القرار مع باقي أعضاء المكتب الفيدرالي، في اجتماعنا الأول”.