صادي: “لست راضٍ عن ظروف انطلاق البطولة المحترفة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عدم رضاه عن ظروف انطلاقة الموسم الجاري من البطولة المحترفة.
وصرح وليد صادي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “علاقتي مع رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، علاقة احترام متبادل”.
كما أضاف: “فيما تعلق بانطلاقة الموسم الجديد من البطولة المحترفة، أنا غير راضٍ تماما، بالنظر لشكاوي عدة أندية بسب غلق فترة التسجيلات في وقت مبكر”.
وأدرف رئيس الفاف: “كان من المفروض الاجتماع مع رؤساء الأندية، قبل أسبوع من انطلاق البطولة ليكون هناك تنسيق مثلما جرت عليه العادة”.
وتابع وليد صادي: “تحدثت مع رؤساء الأندية ومعضمهم، اشتكى بخصوص العديد من النقاط، وعلينا حلها سريعا”.
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