صادي:” لست راض عن عمل لجنة تأهيل الملاعب”

عبر رئيس الإتحادية الجزائرية الجديد. وليد صادي. عن دهشته من واقع الكرة الهاوية. والمعاناة التي تعيشها في الوقت الحالي.

وصرح صادي لقناة النهار اليوم الخميس، على هامش إنتخابه رئيسا جديدا للفاف:”واقع الكرة المحلية في المستوى الهاوي صدمني، بعد أن قمت بزيارة 48 رابطة ولائية، سجلنا العديد من الملاحظات”.

كما أضاف المتحدث:”لست راض عن عن عمل لجنة تأهيل الملاعب، وسأجتمع قريبا مع المكتب الفيدرالي الجديد للخروج بقرارات تُسهل عمليات تأهيل الملاعب”.