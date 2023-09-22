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الرياضة

صادي: “لست راضٍ عن نتائج المنتخبات الشبانية وسنناقش مستقبل المدير الفني الوطني”

بقلم كريم تيغرمت
صادي: “لست راضٍ عن نتائج المنتخبات الشبانية وسنناقش مستقبل المدير الفني الوطني”
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أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وليد صادي. اليوم الجمعة. عزمه احداث عدة تغييرات على مستوى الأطقم الفنية للمنتخبات الشبانية.

وصرح صادي، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “المنتخبات الشبانية سجلت مؤخرا فشل في معظم الفئات، وعليه نسعى لاحداث تغييرات على مستوى الأطقم الفنية”.

كما أضاف: “سنجتمع مع المدير الفني الوطني، من أجل دراسة خارطة الطريق التي يعمل عليها، لدراستها مع أعضاء المكتب الفيدرالي واتخاذ قرارات وفقها”

وتابع وليد صادي: “سنناقش مستقبل المدير الفني الوطني، وفق التقرير الذي سيقدمه لنا عن العمل المنجز لحد الآن، والاهداف المسطرة”.

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