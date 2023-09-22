صادي: “لست راضٍ عن نتائج المنتخبات الشبانية وسنناقش مستقبل المدير الفني الوطني”

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وليد صادي. اليوم الجمعة. عزمه احداث عدة تغييرات على مستوى الأطقم الفنية للمنتخبات الشبانية.

وصرح صادي، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “المنتخبات الشبانية سجلت مؤخرا فشل في معظم الفئات، وعليه نسعى لاحداث تغييرات على مستوى الأطقم الفنية”.

كما أضاف: “سنجتمع مع المدير الفني الوطني، من أجل دراسة خارطة الطريق التي يعمل عليها، لدراستها مع أعضاء المكتب الفيدرالي واتخاذ قرارات وفقها”

وتابع وليد صادي: “سنناقش مستقبل المدير الفني الوطني، وفق التقرير الذي سيقدمه لنا عن العمل المنجز لحد الآن، والاهداف المسطرة”.