صادي: “لقاءات تصفيات المونديال تُربح ولا تٌلعب وجميعها حاسمة”
بقلم محمد لمين صحراوي
ثمّن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، الفوز الذي حققه المنتخب الوطني، سهرة أول أمس، أمام نظيره البوتسواني، في الجولة الـ 7 من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.
واعترف رئيس “الفاف” بصعوبة الفوز المحقق في ملعب “حسين آيت احمد” بتيزي وزو، واصفا المباراة بـ “المعقدة”.
قبل أن يستدرك صادي: “مثلما قلت مباريات التأهل إلى المونديال تربح ولا تلعب. وهذا ما شاهدناه أمام منتخب عنيد خلق لنا الكثير من المشاكل وفي النهاية تحصلنا على 3 نقاط”.
وختم المسؤول الأول على مبنى دالي براهيم، في تصريحات بعد الفوز بثلاثية لهدف أمام بوتسوانا: “كل المباريات حاسمة.. قلتها من قبل أمامنا 4 لقاءات ونعتبر كل لقاء حاسم، وسنواصل مشوارنا بثبات ونتأهل إلى المونديال”.
