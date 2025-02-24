صادي: “لم لا التتويج بكأس إفريقيا في المغرب”

تحدث وزير الرياضية وليد صادي، عن مشاركة المنتخب الوطني في الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا، مبديا تفاؤله الكبير.

وصرح صادي، اليوم الإثنين، في ندوته الصحفية: “رئيس الجمهورية لديه رؤية استراتيسجية قوية، ويريد أن تعود الديبلوماسية الرياضية بقوة”.

كما أضاف: “نهائيات “الكان” حدث كبير، ونفتخر نحن الجزائر للمشاركة فيه، علينا أن نكون ايجابيين، ولم لا نيل الكأس في المغرب”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 إلى غاية 18 جانفي 2026، ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، والسودان.