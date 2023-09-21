صادي: “لن نستثمر في بناء مراكز التكوين ولا الفنادق”

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، رفضه فكرة الاستثمار حاليا في بناء الفنادق، أو مراكز التكوين، معتبرا بان التكوين ليس من مهام هيئته.

وصرح صادي، اليوم الخميس، خلال ندوتخه الصحفية: “في الفترة الحالية، لا نفكر في الاستثمار لا في مراكز التكوين، ولا في الفنادق”.

واضاف: “نحن في فترة انتقالية تتطلب منا توفير كل الظروف اللازمة للمنتخب الوطني، ومعالجة النقاط التي قدمتها في برنامجي”.

وأردف رئيس “الفاف”: “بالنسبة لي التكوين ليس من مهام “الفاف”، لا يوجد اتحادية في العالم تتكفل بالتكوين، الاتحاديات تكون النخبة فقط”.

وتابع وليد صادي: “الاستثمار في الفنادق يمكن تجسيده مستقبلا، في حال تواجدنا في أريحية من الناحية مالية”.