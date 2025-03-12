صادي: “ما تحقق اليوم ليس مكسبا شخصيا بل مكسب لكل الحزائر”

ثمّن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، مبرزا بأن الأمر ليس مكسبا شخصيا.

وقال رئيس “الفاف” في تصريحات، نشرتها الهيئة الكروية: “ما تحقق اليوم، ليس مكسبا شخصي بل مكسب لكل الحزائر.. ويرسم أن الجزائر في الطريق الصحيح لترسيخ مكانتها. وتعزيز حظورها الفعال على الساحة الدولية”.

وفي المقابل، وعد صادي، بأنه سيعمل بجد من أجل خدمة الكرة الجزائرية والإفريقية على حد سواء.

وختم حول هذه النقطة: “أؤكد التزامي بالعمل بكل عزم ومسؤولية، على تسخير كل قدراتنا من أجل خدمة كرة القدم الجزائرية والإفريقية.. تحيا الجزائر، عاشت الجزائر دائما مستقلة وقوية ومنتصرة.”