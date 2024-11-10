صادي :”مخلوفي مسيرة نضال ستبقى خالدة في الأذهان”

قدم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، تعازيه الخالصة لأسرة الفقيد، الأسطورة رشيد مخلوفي الذي وافقته المنية يوم أمس.

وقال في تصريح للصفحة الرسمية لـ “الفاف” عقب تشييع جنازة الأسطورة الجزائرية، اليوم الأحد، بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة “حضرنا اليوم لتشييع أيقونة كرة القدم الجزائرية، المرحوم المجاهد رشيد مخلوفي، رحمه الله و أسكنه فسيح جناته”.

كما أضاف رئيس الفاف “برحيل المرحوم، و هذا الاسم الكبير، تفقد الجزائر أحد أساطيرها، وهو الذي لم يكن مجرد لاعب فقط، و إنما مسيرة نضال ستبقى خالدة في الأذهان، و تتناقلها الأجيال بفخر”.

وختم وليد صادي “المجاهد لقد اسهم بموهبته و حضوره بإيصال الثورة الجزائرية إلى العالم بموهبته الكروية ودوره في الكفاح من أجل الاستقلال”.

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