صادي مرتقب بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان تحسبا لقرعة “الكان”

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الرئيس وليد صادي، سيسافر إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، تحسبا لحضور قرعة كأس أمم إفريقيا 2023.

وحسب بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، فإن رئيس الفاف صادي، سيسافر للعاصمة الإيفوارية أبيدجان، لحضور قرعة كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2023.

وكشف بيان الفاف، أن عضو المكتب الفيدرالي كريم قاصد ومنسق المنتخبات الوطنية ابراهيم بن ياسين سيرافقان رئيس الفاف صادي نحو العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وللإشارة، ستجرى قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار، غدا الخميس، في حديقة المعارض بأبيدجان، بداية من الساعة 19.00 مساء.