صادي مرشحا وحيدا لرئاسة “الفاف”

يتواجد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، في طريق مفتوح لخلافة نفسه، على اعتباره المرشح الوحيد، لرئاسة ذات الهيئة الكروية.

وانتخب صادي، رئيسا لـ “الفاف” شهر سبتمبر 2023، خلفا لجهيد زفيزف، الذي استقال من منصبه منتصف شهر جويلية من ذات السنة.

وكشفت “الفاف” بأن اللجنة الانتخابية التابعة لها، اجتمعت صبيحة أمس الاثنين. بموجب المادة 6 من القانون الانتخابي، تحت رئاسة عبد الرحمن علي بوعوينة. وبحضور باقي الأعضاء، ممثلين في عثمان نفنوف، حكيم سلال، محمد وزهير وفريد بهلول.

مشيرة في بيان لها سهرة أمس الاثنين، إلى أنه تم بالإجماع تعيين فريد بهلول أمينا للجلسة.

وقالت “الفاف” إن اللجنة الانتخابية، عاينت بعد انتهاء فترة إيداع ملفات الترشح، المحددة يوم 26 جانفي، قائمة الراغبين في رئاسة الاتحادية.

مؤكدة بأنه تسجيل إيداع قائمة واحدة تخص الرئيس الحالي، وليد صادي، وتضم 13 عضوا و5 أعضاء احتياطيين.

وفي الأخير، أوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بأن اللجنة الانتخابية. ستقوم بدراسة ملفات الأعضاء، وفقا للقوانين المعمول بها.

للإشارة فإن انتخابات رئاسة “الفاف” للعهدة الأولمبية الجديدة 2025-2029. مقررة يوم الـ 25 من شهر فيفري الداخل.

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