صادي :”مساندة الرئيس تبون جعلتني أعمل دون هوادة لـ 12 شهرا”

أبدى رئيس الفاف وليد صادي، اليوم السبت، رضاه التام لما قدمه على رأس الإتحادية بعد مرور سنة كاملة.

وقال رئيس الفاف في تصريح للموقع الرسمي “تمر، اليوم، سنة كاملة على انتخابي رئيس الفاف، وهي مناسبة للقيام بنقد ذاتي”.

كما أضاف وليد صادي ” خلال الفترة بالرفقة الدائمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي نهنئه على ثقة الشعب الجزائري فيه، و إعادة انتخابه رئيسا للجزائر لعهدة ثانية و مواصلة إنجازات العهدة الثانية، هذه المساندة جعلتني أعمل دون هوادة لمدة 12 شهر مضى”.

وختم رئيس الفاف ” الحمد اليوم حققنا التعهدات الـ 21 التي كانت في برنامجي الاستعجالي رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي، ومواصلة المسار الذي يتطلب تجنيد كل الكفاءات داخل و خرج الوطن”.