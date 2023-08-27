صادي :”مشروعي رياضي شامل وأهدف إلى إصلاح بيت الفاف “

أكد وليد صادي المناجير الأسبق للمنتخب الوطني، عن عزمه عن رفع التحدي لقيادة بيت الفاف لبر الأمان.

وقال ولدي صادي في تصريح لـ “النهار” عقب وضع ملف ترشحه، اليوم الأحد، “أتقدم بمشروع رياضي شامل، يهدف إلى إصلاحات رياضية شاملة معمقة، اخترت التشكيلة من إطارات من أفضل أبناء الوطن”.

كما أضاف وليد صادي “التشكيلة متكونة آو مزيج من الشباب والإطارات الأكفاء و خريجي الجامعات، حرصت كل الحرص على أن تكون الوجوه جديدة، و أبرز دليل وقفت على عدم تسريب قائمتي”.

وختم صادي الذي اشتغل مناجيرا عاما في عهد رئيس الفاف الأسبق محمد روراوة “الأهم هو أننا جاهزون لرفع التحدي”.

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