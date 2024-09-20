صادي: “منذ قدومي للفاف رفعت التحدي بتطبيق الـVAR”

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، أنه راهن على تطبيق تقنية الفيديو في البطولة المحترفة ونجح في ذلك.

وفي حوار خص به موقع الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الجمعة، صرح رئيس الفاف، وليد صادي: “الجزائر شهدت استعمال تقنية الحكم الفيديو المساعد لأول مرة في الرابطة المحترفة، وهذا تحدٍ رفعناه منذ قدومنا على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

وأضاف صادي موضحا: “تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد سيكون بطريقة تدريجية في مباريات الدوري الجزائري. حتى نصل لاستخدامها في جميع المباريات، ولكي يأخذ كل ناد حقه”.

وأردف المتحدث ذاته: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم يسعى لمواكبة ما يحدث في الكرة العالمية، وتطبيق توصيات الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم”.

وتابع رئيس الفاف: “نشكر أيضا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على مساعدتنا في تكوين الحكام لاستعمال تقنية حكم الفيديو المساعد. حيث تم تكوين حكامنا في أكاديمية كاف بالقاهرة”.