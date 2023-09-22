صادي: “من المقرر أن أجتمع برئيس الفيفا في هذا الموعد”

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عن الموعد المقرر لعقد أول لقاء رسمي له مع رئيس الفيفا جياني أنفانتينو.

وقال صادي، في حوار للإذاعة الوطنية: “انفانتينو اتصل بي شخصيا عبر الهاتف الخاص لتهنئتي على رئاسة الفاف، وابداء دعمه الكامل لي”.

كما أضاف: “أنفانتينو، باشر حملته الانتخابية للعهدة الاولى على رأس الفيفا في 2015، من الجزائر، ومنذ ذلك الوقت تجمعني به علاقة طيبة”.

وتابع رئيس الفاف وليد صادي: “أنفنتينو ضرب لي موعدا للاجتماع به، الأسبوع المقبل في باريس”.