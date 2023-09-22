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الرياضة

صادي: “من المقرر أن أجتمع برئيس الفيفا في هذا الموعد”

بقلم كريم تيغرمت
صادي: “من المقرر أن أجتمع برئيس الفيفا في هذا الموعد”
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كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عن الموعد المقرر لعقد أول لقاء رسمي له مع رئيس الفيفا جياني أنفانتينو.

وقال صادي، في حوار للإذاعة الوطنية: “انفانتينو اتصل بي شخصيا عبر الهاتف الخاص لتهنئتي على رئاسة الفاف، وابداء دعمه الكامل لي”.

كما أضاف: “أنفانتينو، باشر حملته الانتخابية للعهدة الاولى على رأس الفيفا في 2015، من الجزائر، ومنذ ذلك الوقت تجمعني به علاقة طيبة”.

وتابع رئيس الفاف وليد صادي: “أنفنتينو ضرب لي موعدا للاجتماع به، الأسبوع المقبل في باريس”.

رابط دائم : https://nhar.tv/8WDyX
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