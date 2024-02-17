صادي نائبا لرئيس إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم

افتك رئيس الفاف وليد صادي، اليوم السبت، منصب نائب رئيس إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم خلفا للرئيس المصري جمال علام.

وسيشرع وليد صادي في عمله كنائب رئيس إتحاد شمال إفريقيا رفقة الليبي عبد الحكيم الشلماني.

وجرى التعيين خلال الجمعية التي انعقدت اليوم في مقر الإتحاد بالعاصمة تونس، كما تمت العملية توافقا مع قرار المكتب التنفيذي المنعقد يوم 29 ديسمبر 2023 بحضور ممثلين من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسيتولى المكتب الجديد عمله خلال العهدة 2024 إلى 2027.

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