طالب رئيس الفاف وليد صادي، من رئيس لجنة التحكيم بضرورة الضرب بيد من حديد واحترام قيم الرياضة. والنزاهة في مرحلة العودة من البطولة.

وقال وليد صادي خلال انعقاد المكتب الفيدرالي بالمركز التقني بسيدي موسى “يجب احترام قيم الرياضة والنزاهة في مرحلة العودة من البطولة الوطنية”.

كما أضاف صادي “نطالب من رئيس لجنة التحكيم أن يكون صارما مع الحكام”.

وختم رئيس الفاف “صحيح أن هناك أخطاء وقعت في سلك التحكيم و يجب تفاديها مستقبلا”.

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