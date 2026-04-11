صادي: “هدفنا في المونديال تقديم نسخة أفضل من 2014”

رفع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، سقف طموحات المنتخب الوطني، في كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها شهر جوان المقبل.

وأكد صادي، في تصريحات اليوم السبت. أن “الخضر” يراهنون على تقديم نسخة أفضل من النسخة السابقة.

وقال رئيس “الفاف” حول المشاركة المرتقبة الخامسة للجزائر في المونديال: “نحضّر لمباريات كأس العالم بكل جدية”.

قبل أن يضيف: “كان هدفنا مع الناخب بيتكوفيتش، التأهل إلى المونديال والآن نمر إلى طموح أعلى وهو أن نقدم نسخة أفضل من النسخة السابقة.”

يشار إلى أن المنتخب الوطني، الذي عجز عن بلوغ نسختي 2018و2022. كان قد حقق سنة 2014 في البرازيل، أفضل مشاركة له في المحفل العالمي، ببلوغه الدور الثاني. قبل أن يقصى على يد ألمانيا التي توّجت باللقب بنتيجة 2-1.