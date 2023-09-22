صادي: “هذه أول خطوة سنقوم بها بعد استلام مهامنا رسميا”

كشف الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الخطوة الأولى التي ينوي القيام بها بعد تسلمه رسميا زمام الأمور في “الفاف”.

وصرح صادي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “لم نستلم بعد مهامنا بصفة رسمية، حيث ننسق من أجل تحديد موعد لذلك”.

كما أضاف: “الخطوة الأولى التي سنقوم بها بعد استلام المهام هي مراجعة الهيكل التنظيمي في الفيدرالية، بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب على مستوى الإدارة”.

وتابع الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي: “هذه العملية سنقوم بها بالتشاور مع أعضاء مكتبنا الفيدرالي”.