صادي:” هكذا يتم إتخاذ القرارات المهمة داخل “الفاف”

تطرق رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، عن كيفية إتخاذ القرارات المهمة داخل بيت “الفاف”، وضمان الإختيارات المثالية لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة.

وصرح صادي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية:”المديرية الفنية للمنتخب الوطني الجديدة، وجدت وضعية يصعب التعامل معها، وهو الأمر الذيلا تطلب إعادة هيكلتها وتبني سياسة جديدة لضمان التسيير الناجح في عملها”.

وأوضح صادي:”لايجب الحديث عن المديرية الفنية للمنتخبات الوطنية فقط بخصوص نتائج المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، بل يجب الحديث المديرية الفنية من جانب التكوين، والهيكل التنظيمي”.

وتابع المتحدث:”يجب العمل على التخطيط السوي لكيفية لتحقيق الإستقرار ونجاح هذه المديرية، وننوه أن المديرية الفنية الجديدة قامت بإحياء اللجنة التقنية الوطنية، والتي كانت سابقا حبرا على الورق، والآن اللجنة التقنية الوطنية أصبحت مصدر التوجيهات التقنية في الفاف نفتخر بها”.

وأكد وليد صادي في حديثه:” اللجنة التقنية الوطنية يشرف عليها شيخ المدربين، المدرب رابح سعدان، والعديد من الخبراء، والآن أصبحنا نرجع لتوجيهاتها في إتخاذ القرارات”.