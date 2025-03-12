صادي: “هنئيا للجزائر وشكرا لرئيس الجمهورية والسلطات العليا”

بعث رئيس “الفاف” وليد صادي، بتهانيه إلى كل الجزائريين، على هامش فوزه بعضوية في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موجها شكرا خاصا إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكل من وقف إلى جانبه.

وقال صادي، في تصريح نشرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. اليوم الأربعاء: “نُهئ الجزائر أولا ثم العائلة الرياضية كاملة بعودة بلادنا إلى اللجنة التنفيذية للكاف وذلك بعد غياب طويل”.

وواصل رئيس “الفاف”: “أشكر كل ما ساندني وخاصة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وكل السلطات العليا للبلاد وكل الأسرة الكروية”.

ووصف صادي، عودة الجزائر إلى أروقة “الكاف” بـ “الانجاز” الذي جاء ثمرة لجهود جماعية: “يعكس التزامنا بمواكبة كل المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العليا للبلاد لتطوير الرياضة وتشييد المنشئات والهياكل الرياضية”.

وختم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قائلا: “مثلما صرحت سابقا كان لزاما علينا أن نواكب هذه الديناميكية. بما يعود ببلادنا إلى موقعها الطبيعي ومكانتها المستحقة”.