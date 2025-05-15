صادي وأستروم يبحثان التحضيرات للمواجهة الودية المرتقبة بين الجزائر والسويد

أجرى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الخميس، محادثات ثنائية مثمرة مع رئيس الاتحاد السويدي، سيمون أستروم.

على هامش أشغال الدورة الـ75 لكونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المنعقدة بالعاصمة الباراغوانية أسونسيون.

وقد تمحور اللقاء حول التحضيرات الجارية للمباراة الودية الدولية التي ستجمع بين المنتخبين الجزائري والسويدي يوم 10 جوان بمدينة ستوكهولم.

وتندرج ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاقات القادمة، لا سيما تصفيات كأس العالم.

كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الاتحادين، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم مشاريع مشتركة تهدف إلى تطوير كرة القدم. ودعم التكوين والتأطير الفني، لا سيما في مجال الفئات الشبانية.

وتعكس هذه المبادرة التوجه الجديد للاتحاد الجزائري نحو الانفتاح على التجارب الأوروبية الرائدة. وتنويع فرص الاحتكاك للمنتخب الوطني بما يخدم رفع مستواه التنافسي.

وتعَدُّ المواجهة المقبلة بين الجزائر والسويد فرصة فنية ثمينة، بالنظر إلى قوة المنافس ومستوى التحدي، ما سيُمكن الناخب الوطني من الوقوف على جاهزية لاعبيه قبل الدخول في الجديات.