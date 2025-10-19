صادي وبيتكوفيتش يبديان تضامنهما مع غويري

أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، ومدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، تضمانهما الكبير مع اللاعب أمين غويري.

وكتبت “الفاف” عبر حسابها الرسمي، على منصة “X”: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعلى رأسه السيد وليد صادي، وكل أطقم المنتخب الوطني بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، يتمنون الشفاء العاجل للاعبنا الدولي أمين غويري”.

كما أرفق الاتحاد الجزائري، هذا المنشور، بصورة لمهاجم الخضر، بقميص المنتخب الوطني، والعلم الجزائري.

وتأتي هذه الخرجة من “الفاف”، بعد إعلان إدارة نادي مارسيليا، بأن أمين غويري، سيخضع لعملية جراحية على مستوى الكتف، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني ضد أوغندا.