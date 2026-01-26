صادي وبيتكوفيتش يساندان عطال

تلقى المدافع الدولي الجزائري، يوسف عطال، رسالة دعم من طرف رئيس “الفاف” وليد صادي، والناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش.

وتعرض عطال، أول أمس السبت، لإصابة خطيرة بمناسبة لقاء ناديه السد. وشباب أهلي دبي، في نهائي “السوبر” القطري الإماراتي.

وهي الإصابة التي قد تنهي موسمه الحالي، قبل الأوان وترهن حظوظه في اللحاق بنهائيات كأس العالم المقررة الصيف القادم، رفقة “الخضر”.

وتمنت “الفاف” وعلى رأسها وليد صادي، وكل أطقم المنتخب الوطني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش الشفاء العاجل للظهير الأيسر لـ”الخضر”. وذلك، في منشور عبر صفحات الاتحادية على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن نادي السد القطري، أعلن اليوم الاثنين، أن إصابة لاعبه الدولي الجزائري. تتمثل من قطع على مستوى “وتر أكيلس” لقدمه اليمنى، وستجبره على الخضوع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى حول مدة غيابه.