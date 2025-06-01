صادي: “وجدنا تجاوبا من الأندية المحترفة للاهتمام بالتكوين في الفئات الشبانية”

أشاد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، بالتجاوب الذي لقيه من الأندية المحترفة، بخصوص الاهتمام بالتكوين لدى الفئات الشبانية.

وصرح وليد صادي، في هذا الخصوص: “أجبرنا الأندية المحترفة على الاهتمام بالتكوين في الفئات الشبانية، ولقينا تجاوبا كبيرا من طرفهم”.

كما أضاف رئيس “الفاف”: “الفئات الشبيانية التي كانت في وقت سابق مهمشة، تُعتبر هي مستقبل كل الأندية المحترفة”.

وتابع وليد صادي: “نحن نسعى دائما ليكون هناك ترشيد للنفقات على مستوى الأندية، ويتم ترشيد النقفات من خلال الاهتمام بهذه الفئات الشبانية”.