صادي وحيداوي يشرفان على توزيع الشهادات للمدربين المتحصلين على CAF PRO

منحَ كلٌ من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، ووزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، عدداً من المدربين الجزائريين وبعض المدربين الأجانب، بشهادة CAF PRO.

وتم توزيع الشهادات خلال قرعة الدور الـ32 لمنافسة كأس الجمهورية في الموسم الجديد، الذي جرى اليوم الخميس بنادي الجيش ببني مسوس. منهم مدربون جزائريون، وآخرون من تونس وموريتانيا.

ومنح وليد صادي شهادة “كاف برو” كلاً من المدرب عبد الحق بن شيخة وعز الدين آيت جودي وصابر بن اسماعيل. إلى جانب بن شوية، لخضر عجالي، رشيد بوعراطة، محمد لاسات، ومدربين من تونس وموريتانيا وآخرين.