صادي وحيداوي يعزيان في وفاة الملاكم ولد مخلوفي

قدّم كل من وزير الرياضة وليد صادي، ووزير الشباب، مصطفى حيداوي، تعازيهما في وفاة أسطورة الملاكمة عبد القادر ولد مخلوفي.

وتوفي الملاكم الجزائري، ولد مخلوفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 80 سنة، تاركا وراءه مشوار حافل بالانجازات.

ونشرت الصحفة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، تعزية صادي وحيداوي.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الفقيد، يعتبر بين أفضل الملاكمين الذين أنجبتهم الجزائر، العرب وإفريقيا، حيث يمتلك رصيدا معتبراً ومشرفا من الألقاب في مسيرته على حلبات الملاكمة.