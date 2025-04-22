صادي يأمر بضرورة مرافقة الحكام في هذه المرحلة الحساسة

شدد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، على اللجنة الفيدرالية للتحكيم، ضرورة تكثيف مرافقة الحكام في هذه المرحلة الحساسة، التي تكتسي فيها المباريات أهمية متزايدة مع اقتراب نهاية الموسم الرياضي.

وعقد صادي، أمس الاثنين، بمقر “الفاف” اجتماعا مع حكام النخبة. في إطار لقاء تحفيزي وتوعوي، في ظل تسجيل بعض النقائص التحكيمية خلال المباريات الأخيرة.

وحسب بيان الاتحادية، فقد عبر الرئيس صادي، على هامش هذا الاجتماع عن انشغاله البالغ إزاء بعض الحالات التحكيمية.

كما دعا صادي، اللجنة الفيدرالية للتحكيم إلى التعامل مع هذه الحالات بعقلانية. مع ضرورة تكثيف مرافقة الحكام في هذه المرحلة الحساسة التي تكتسي فيها المباريات أهمية متزايدة مع اقتراب نهاية الموسم الرياضي.

وفي المقابل، شدد رئيس “الفاف” على أهمية الدور المنوط بالحكام. وعلى ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مجدداً التأكيد على دعم الاتحاد الثابت لهم.