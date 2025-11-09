صادي يأمر بمرافقة بطل القفز العالي يونس عياشي

استقبل اليوم الأحد، وليد صادي، وزير الرياضة، البطل الصاعد يونس عياشي، أحد أبرز المواهب الشابة في اختصاص القفز العالي.

وحسب بيان نشرته وزارة الرياضة، فقد استمع صادي، خلال هذا اللقاء إلى انشغالات البطل الشاب واطّلع على مسيرته الرياضية وبرنامجه التحضيري.

كما أكد صادي، حرص الوزارة على مرافقة الرياضيين الموهوبين وتوفير أفضل الظروف لتطورهم وتألقهم.

مسديا تعليماته لمرافقة يونس عياشي وتسخير كل الإمكانيات اللازمة لتحضيره لمختلف المواعيد الدولية المقبلة.

كما شدد وزير الرياضة، على أن الدولة الجزائرية واقفة مع شبابها. ولن تدّخر جهدًا في التكفل بهم ومساندتهم لتحقيق طموحاتهم الرياضية.

بدوره، ثمّن البطل الصاعد في القفز العالي، هذا الاستقبال والدعم. معبّرًا عن امتنانه لاهتمام وزارة الرياضة وتشجيعها للمواهب الصاعدة، ومؤكّدًا عزمه على مواصلة العمل والتألق لرفع الراية الوطنية في المواعيد القادمة.