صادي يباشر رسميا مهامه على رأس “الفاف”

تسلم اليوم الثلاثاء، وليد صادي، رسميا مهامه بصفته رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”.

وتمت عملية تسليم المهام للرئيس الجديد، وليد صادي، الذي انتخب الخميس الفارط، خلفا لجهيد زفيزف، بمقر الاتحادية بدالي براهيم.

وسيكون صادي، الذي حظي أمس الاثنين، باستقبال رسمي من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمام تحد كبير، من أجل النهوض بالكرة الجزائرية. والسعي إلى إعادة التمثيل الجزائري في لجان الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف”.

للإشارة فإن صادي، أمامه وقت قصير فقط، من أجل تجسيد الأهداف التي سطرها في طريق النهوض بالكرة الجزائرية، على اعتبار أنه سيستكمل ما تبقى من العهدة الأولمبية 2021-2025. والتي بدأها كل من شرف الدين عمارة وجهيد زفيزف.