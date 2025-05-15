صادي يبحث تعزيز التعاون في كرة القدم مع إسبانيا على هامش مؤتمر الفيفا

أجرى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، محادثات ثنائية مع نظيره الإسباني، رافائيل لوزان أبال، تمحورت حول آفاق التعاون بين الاتحادين الجزائري والإسباني.

وذلك على هامش أشغال المؤتمر الـ75 للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المنعقد بالعاصمة الباراغوايانية أسونسيون.

وحسب ما ورد في بيان “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، فقد كان اللقاء فرصة لطرح أسس شراكة رياضية جديدة، خاصة في مجالات كرة القدم الشبانية للذكور والإناث. وتطوير كرة القدم داخل القاعة (فوتصال)، وهو ما يعكس توجّه الجزائر نحو الاستفادة من التجربة الإسبانية الغنية في تكوين المواهب وصقل المهارات الفنية لدى الفئات السنية.

كما ناقش الطرفان إمكانية تنظيم مباراة ودية بين المنتخبين الأولين للجزائر وإسبانيا في أفق سنة 2026. وهي مبادرة قد تمنح المنتخب الوطني فرصة للاحتكاك بأحد أقوى المنتخبات العالمية، ضمن رؤية تحضيرية طموحة للاستحقاقات القادمة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن السياسة الجديدة التي تتبناها “الفاف” لتعزيز الانفتاح على كبرى المدارس الكروية، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، بما يخدم تطوير الكرة الجزائرية على مختلف الأصعدة.