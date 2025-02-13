صادي يبدي ارتياحه لعودة بن طالب

علق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، عن عودة الدولي الجزائري نبيل بن طالب إلى الميادين، مبديا ارتياحه الكبير.

ونشرت “الفاف”، بيان عبر صفحتها الرسمية، في هذا الخصوص، جاء فيه: “يعبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة السيد وليد صادي، رفقة أسرة المنتخب الوطني، وعلى رأسها الناخب الوطني السيد فلاديمير بيتكوفيتش، عن ارتياحهم البالغ لحصول اللاعب نبيل بن طالب على الضوء الأخضر للعودة إلى الميادين، متطلعين إلى رؤيته يتألق مجددا ويقدم أفضل مستوياته”.

يذكر أن نبيل بن طالب، عاد اليوم الخميس، للميادين، بخوضه حصة تدريبية مع ناديه ليل الفرنسي، بعد غياب طويل، بسبب أزمة صحية.