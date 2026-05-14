صادي يبدي تضامنه مع محمد رضا عاصيمي

عبّر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عن تضامنه مع مدرب حراس المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، محمد رضا عاصيمي، اثر تعرض هذا الأخير لوعكة صحية.

ونشرت الموقع الرسمي لـ”الفاف”، بيان، كشف من خلاله تعرض عاصيمي، لوعكة صحية، بالمركز التقني لسيدي موسى، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

واثر هذه الحادثة، أبدى رئيس “الفاف” وليد صادي، باسمه، ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، تمنياته بالشفاء العاجل لعاصيمي.

كما أكدت “الفاف” عبر ذات البيان، بأن الحالة الصحية لمحمد رضا عاصيمي، شهدت تحسنا، واستقرارا.