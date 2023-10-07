صادي يبدي دعمه للاتحاد والشباب في المنافسات الإفريقية

أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، دعمه الكامل لممثلي الجزائر شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، في المنافسات الإفريقية.

ونشر الموقع الرسمي للفاف، بيانا، أكد من خلاله الدعم الكامل الذي يبديه صادي، ومكتبه الفيدرالي، للاتحاد والشباب، في المنافستين القاريتين.

كما عبّر الرئيبس الجديد للفاف، عن تمنياته بالتوفيق لممثلي الجزائر في دور المجموعات، من رابطة الأبطال الإفريقية، وكأس الكاف.

وجاءت هذه الخرجة من رئيس الفاف، عقب تعرف ممثلي الجزائر، أمس الجمعة، على منافسيهم في دور المجموعات من كأس الكاف، ورابطة الأبطال.