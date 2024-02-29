صادي يتحرك لضخ دماء جديدة في المنتخب الوطني

يواصل رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، مجهوداته لتدعيم صفوف المنتخب الوطني الأول بلاعبين جُدد.

ومع إقتراب الإعلان عن الناخب الوطني الجديد، والذي سيكون المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، تحادث صادي مؤخرا، مع لاعب فرانكو جزائري لجس نبضه بشأن الإلتحاق بصفوف الخضر.

ووفقا لتقرير موقع “العربي الجديد“، فإن صادي تواصل مع اللاعب الفرانكو جزائري والناشط في نادي إستوريل البرتغالي، رفيق غيتان، بشأن تمثيل اللاعب ألوان المنتخب الوطني، في قادم المواعيد.

كما أكد المصدر، أن حسب معلومات من مصادر مقربة من بيت الفاف، فإن الفاف واللاعب بدءا إجراءات تغيير الجنسية الرياضية الخاصة باللاعب غيتان. وذلك على مستوى الفيفا بعد أن سبق له تمثيل المنتخب الفرنسي في الفئات الشابة.

وفي حال إتمام العملية في القريب العاجل، سيكون اللاعب غيتان، معنيا بالمشاركة في تربص مارس المقبل. والبداية ستكون من الدورة الرباعية الودية التي ستحتضنها الجزائر، وبمشاركة 3 منتخبات أخرى، وهي جنوب أفريقيا، بوليفيا وأندورا.

وللإشارة، أبدى اللاعب رفيق غيتان، تحمسه لحمل ألوان المنتخب الوطني الجزائري في آخر ظهور إعلامي له، ومن المؤكد سيكون جديد الخضر قريبا.