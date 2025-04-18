صادي يتحرّك.. اجتماع حاسم مع الحكام لإنهاء الجدل

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن عقد الرئيس وليد صادي ،الاثنين المقبل، اجتماعا مع حكام النخبة وأعضاء اللجنة الفيدرالية للتحكيم.

وبرمج الإجتماع المبرمج في إطار لقاء يتزامن مع اقتراب خاتم البطولة المحترفة لكرة القدم.

وأكدت الفاف، أن الاجتماع يهدف توعية الحكام بأهمية هذه المرحلة الحاسمة، مع تجديد ثقة الاتحادية في مهنيتهم و حرصهم على ضمان نهاية عادلة للموسم.

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