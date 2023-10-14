صادي يتحصل على موافقة الكاف لإجراء تكوين المدربين CAF PRO

تحصل رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم. وليد صادي. على موافقة الإتحاد الإفريقي، لإجراء تكوين لصالح المدربين الجزائريين للحصول على إجازة CAF PRO.

وحسب ماكشفه الموقع الرسمي للفاف، اليوم السبت، فإن رئيس الفاف إستغل مشاركته في حفل قرعة كأس إفريقيا مؤخرا بمدينة أبيدجان للقاء العديد من المسؤولين في الكاف أبرزهم الرئيس موتسيبي.

كما أوضح البيان، أن صادي تحصل على موافقة مدير تطوير كرة القدم بالكاف، راؤول شبيندا لإجراء هذا تكوين لصالح المدربين المحليين.

وسينطلق هذا التكوين، بداية من شهر ديسمبر المقبل للحصول على إجازة CAF PRO، والتي تُعد أرقى تصنيف في تكوين المدربين.