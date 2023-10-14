صادي يتدخّل لإيجاد حل لأزمة الديون في الأندية

قرّر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، التدخل من أجل إيجاد أزمة لتسوية المنازعات القائمة بين الأندية من جهة، واللاعبين والمدربين من جهة أخرى.

وأفادت “الفاف” في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم السبت، بأن الرئيس وليد صادي. ضرب موعدا هذا الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، لعقد اجتماع ثلاثي يضم الفاف والأندية رفقة “اللاعبين والمدربين”.

وأشارت الاتحادية إلى أن الاجتماع المقررة بمقرها الكائن بدائلي براهيم. بداية من الساعة 10:30، يأتي في إطار استمرارية الجهود المبذولة، في سبيل إيجاد اتفاق للمنازعات المالية بين الأندية واللاعبين والمدربين.

مبرزة بأن ممثلي الأندية ونظرائهم من ممثلي اللاعبين والمدربين، مدعوون إلى هذا الاجتماع من طرف “الفاف” لإيجاد اتفاق يصب في مصلحة الدائنين والأندية، وفقا للقوانين المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة من رئيس “الفاف” وليد صادي، من أجل القضاء على الأزمة التي تلاحق الأندية بسبب ديونها السابقة، والتي حرمت عددا كبيرا منها. من الحصول على الإجازات الخاصة بلاعبيها الجدد، المستقدمين الصائفة الماضية.