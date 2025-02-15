صادي يترأس أول إجتماع للمكتب التنفيذي لإتحاد شمال إفريقيا

تم اليوم السبت، عقد أول إجتماع للمكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، لهذه السنة، بالجزائر العاصمة، وبرئاسة، الرئيس وليد صادي بالنيابة.

وتم خلال هذا الإجتماع، مناقشة التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2024. وتم المصادقة على الميزانية التقديرية، بالإضافة إلى البرنامج السنوي.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، فقد تم تحديد تاريخ 11 مارس المقبل، موعدا لعقد الجمعية العامة العادية لـ”لوناف”، بالعاصمة المصرية القاهرة.