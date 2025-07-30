صادي يترأس الاجتماع الموسع للمكتب الفدرالي بحضور رؤساء الرابطات الوطنية والجهوية

يترأس رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، أشغال الاجتماع الموسع للمكتب الفدرالي، الجاري حاليًا بمقر “الفاف” بدالي إبراهيم، وذلك بحضور رؤساء الرابطات الوطنية والجهوية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق الدوري بين الهيئات المشرفة على تسيير كرة القدم الوطنية، من أجل مناقشة الملفات التنظيمية والتحضيرية الخاصة بالموسم الكروي الجديد، إضافة إلى استعراض حصيلة العمل والتحديات المطروحة على مستوى مختلف الرابطات.

وتُعد هذه الجلسة فرصة لتعزيز آليات التعاون بين الاتحاد والرابطات، وتوحيد الرؤى حول الاستحقاقات المقبلة، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

ومن المنتظر أن تصدر الفاف بيانًا رسميًا لاحقًا يتضمن أهم القرارات والتوصيات المنبثقة عن هذا الاجتماع.