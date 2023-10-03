صادي يتقدم بالتهاني للسياربي بعد التأهل لدور مجموعات رابطة الأبطال

تقدم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، بالتهاني لفريق شباب بلوزداد عقب تأهله لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وكتب رئيس الفاف صادي أمس الإثنين، عبر منصة X:”نبارك لشباب بلوزداد التأهل لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال افريقيا”.

وأضاف صادي:”نتمنى لفريق شباب بلوزداد مشوارا موفقا ومواصلة تمثيل الكرة الجزائرية أحسن تمثيل”.

وللتذكير، بلغ شباب بلوزداد دور المجموعات لمنافسة رابطة الأبطال للمرة الرابعة على التوالي، كأول نادي جزائري يحقق هذا الإنجاز.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة دور المجموعات يوم الجمعة بالعاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبورغ.