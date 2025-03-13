صادي يتلقى رسالة تهنئة من موتسيبي

هنّأ رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، بمناسبة انتخابه عضوا في المكتب التنفيذي لـ “الكاف”.

وقال موتسيبي، في رسالة نشرت، اليوم الخميس، عبر الموقع الرسمي لـ “الكاف”: “أخي العزيز وليد. أتقدم إليكم بأصدق التهاني، بمناسبة انتخابكم عضوا في المكتب التنفيذي للكاف”.

وأضاف رئيس الكاف: “إن قيادتكم والتزامكم المستمر بتطوير كرة القدم في الجزائر ومنطقة اتحاد شمال إفريقيا. وعلى مستوى القارة الإفريقية ككل يحظيان بتقدير واسع. وهو ما يعكسه الدعم الكبير والهتافات التي تلقيتموها خلال الجمعية العامة الاستثنائية للكاف”.

وختم موتسيبي بيانه: “يسعدني أن نواصل العمل معا داخل المكتب التنفيذي لـ كاف من أجل الارتقاء بكرة القدم الإفريقية وتعزيز مكانتها. وأتمنى لكم كل التوفيق في هذه المهمة الجديدة”.